Ученые рассказали, как пение птиц влияет на психологическое здоровье

Для участия в эксперименте пригласили 295 добровольцев с явными признаками депрессивного синдрома.

Исследователи в ходе эксперимента доказали, что птичье пение не только ласкает слух, но еще и успокаивает человека, а также может избавить его от депрессивного состояния.

Об этом сообщает издание Nature.

Для участия в исследовании пригласили 295 добровольцев, у которых были признаки депрессивного синдрома. Им давали прослушать попеременно аудиозаписи с пением птиц и дорожным шумом, издаваемым проезжающими автомобилями.

Как оказалось, птичье пение понижало в участников уровень тревожности и сглаживало признаки паранойи. А какофония, производимая машинами, особенно в «дуэте» с мотоциклами, повергала их в уныние, усугубляя состояние депрессии.

Птицы своим пением умудрялись сглаживать негативное влияние уличного шума на пациентов, отвлекая их от факторов стресса, воспринимаемых мозгом как угроза. Поскольку птицы поют только тогда, когда их никто и ничто не тревожит, их голоса ассоциируются с умиротворением и спокойствием.

Ученые надеются, что этот природный феномен можно успешно применять в медицине, при лечении различных психических заболеваний.

«Курсор» писал ранее, что птицы, которые обитают на европейском континенте, начинают терять свой окрас и становятся более блеклыми, и виной всему глобальное изменение климата.