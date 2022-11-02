Ученые рассказали, как ругань влияет на здоровье

Эксперты провели исследование и установили, что ругань позитивно влияет на состояние человека.

Об этом сообщает The Guardian.

Ученые считают, что существует связь между руганью и многими желаемыми результатами разговора. Например, она может сделать человека более убедительным в споре.

Помимо этого, использование «крепкого словца» делает человека более счастливым, менее восприимчивым к боли, а также улучшает здоровье.

Одновременно с этим ученые считают, что постоянное использование нецензурной лексики не улучшает наше психологическое состояние. Во-первых, это связано с негативным оттенком нецензурной лексики, во-вторых, люди могут подумать, что руганью их собеседник демонстрирует невежливость и агрессию, а также пытается их унизить. Согласно результатам исследования, в вопросе ругательств решающее значение имеет контекст.

Интересно, что у некоторых бранных слов негативный оттенок появился сразу, но есть множество других, у которых он появился позже. Ученым доподлинно известно, что у самих слов нет особого значения. На это указывает то, что ругательства на иностранных языках не провоцируют у людей такой же реакции. Также исследователи полагают, что ругательства приносят меньше счастья и здоровья тем, кто говорит на них как на родном языке.

Есть версия, что нецензурная лексика становится последствием эмоционального возбуждения, потому что в среднем людей наказывают за ругательные слова в детстве. Однако, сейчас есть мало эмпирических доказательств в пользу этой гипотезы.

По всей видимости, нецензурную брань обрабатывает другая часть мозга, чем остальную речь. Возможно, ругань способствует активизации миндалевидного тела и базальных ганглий, а не структур обработки более высокого порядка.

По результатам исследований ученые пришли к выводу, что нецензурная лексика может оказывать психологические, эмоциональные и даже физиологические эффекты. Например, в рамках одного эксперимента люди, которые ругались, могли дольше держать руки в ледяной воде, чем те, кто не ругался. Кроме того, повторение ругательств провоцирует повышение мышечной работоспособности во время физических тренировок.

Кроме этого, нецензурная лексика может укреплять социальные отношения и повышать доверие. Например, текстовое сообщение, где применяется несколько «крепких» выражений, кажется более правдоподобным. На фоне этого эксперты советуют не сдерживаться в выражениях, и порой давать себе возможность использовать ругань.

«Курсор» писал ранее, как ложь, даже невинная, оказывает влияние на психологическое и физическое здоровье человека.