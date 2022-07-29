Исследователи выяснили, как ложь влияет на здоровье человека

Американские ученые определили, как ложь, даже невинная, оказывает влияние на психологическое и физическое здоровье человека.

Ложь — неотъемлемая часть человеческого общения и проявляется она в самых разных ситуациях. Но мало кто задумывался, что вранье может оказывать на наше здоровье определенное влияние.

Об этом сообщает издание Rap.in.

Американские исследователи выяснили, что у людей, которые постоянно врут, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 30%, по сравнению с теми, кто говорит правду. В другом исследовании специалисты выяснили, что лжецы чаще страдают головными болями.

Эксперты из Университета Нотр-Дам (США) провели масштабный эксперимент, каждую неделю они проверяли более сотни людей на детекторе лжи, половине участников разрешалось время от времени говорить неправду. Оказалось, что у тех добровольцев, в которых прибор не сомневался, были лучшие показатели здоровья. И те, кто говорил правду были меньше подтверждены стрессу.

Доктор философии Дейдра Ли Фицджеральд предупредила, что у патологических лжецов могут, согласно исследованию, появиться и другие проблемы, в частности депрессия, зависимость от азартных игр.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Тель-Авивского университета изобрели наклейку, которая определяет, лжет ли человек.

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