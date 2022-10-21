Ученые рассказали, как запутанно работает человеческий мозг

УникальноеМРТ-исследование может полностью изменить представление о Homo Sapiens.
Ученые из Дублинского колледжа Тринити доказали, что наш мозг может использовать квантовые вычисления, сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Physics Communications.
Если открытие будет подтверждено, то это объяснит, каким образом наш мозг до сих пор превосходит суперкомпьютеры.
Выводы ученых в первую очередь связаны с идей квантовой запутанности — когда квантовое состояние двух или более объектов описывается во взаимосвязи друг с другом, несмотря на различное положение объектов в пространстве.
Кристиан Керскенс, соавтор исследования, рассказал: «Мы адаптировали идею, разработанную для экспериментов, чтобы доказать существование квантовой гравитации».
Ирландские ученые в рамках эксперимента вычислили электрофизиологические потенциалы, которые могут вызвать, например, сердцебиение.
После этого с помощью МРТ-снимка зафиксировали определенные электрические сигналы мозга. Это был вызванный потенциал сердцебиения. Его нельзя обнаружить во время обычного МРТ. Свои достижения ученые объяснили квантовой запутанностью во вращениях протонов в мозге.
Исследование было сделано с точки зрения квантовой физики. Но при этом оно обладает большим практическим потенциалом и может помочь понять лучше человеческий мозг.
Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.