Ученые рассказали, как запутанно работает человеческий мозг

Обычное МРТ-исследование не давало такого четкого представления о механизме функционирования мозга. Теперь анализ с точки зрения квантовой физики подтолкнул ученых к новым открытиям.

УникальноеМРТ-исследование может полностью изменить представление о Homo Sapiens.

Ученые из Дублинского колледжа Тринити доказали, что наш мозг может использовать квантовые вычисления, сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Physics Communications.

Если открытие будет подтверждено, то это объяснит, каким образом наш мозг до сих пор превосходит суперкомпьютеры.

Выводы ученых в первую очередь связаны с идей квантовой запутанности — когда квантовое состояние двух или более объектов описывается во взаимосвязи друг с другом, несмотря на различное положение объектов в пространстве.

Кристиан Керскенс, соавтор исследования, рассказал: «Мы адаптировали идею, разработанную для экспериментов, чтобы доказать существование квантовой гравитации».

Ирландские ученые в рамках эксперимента вычислили электрофизиологические потенциалы, которые могут вызвать, например, сердцебиение.

После этого с помощью МРТ-снимка зафиксировали определенные электрические сигналы мозга. Это был вызванный потенциал сердцебиения. Его нельзя обнаружить во время обычного МРТ. Свои достижения ученые объяснили квантовой запутанностью во вращениях протонов в мозге.

Исследование было сделано с точки зрения квантовой физики. Но при этом оно обладает большим практическим потенциалом и может помочь понять лучше человеческий мозг.

Ранее Курсор писал, что ученые обнаружили еще один мозг в теле человека.