Ученые рассказали, какая группа крови может делать человека несчастным

Ученые Гарвардского университета провели масштабное исследование и обнаружили интересный факт: группа крови способна повлиять не только на физическое здоровье человека, но и стать причиной психологического дискомфорта, несчастий и частых заболеваний.

Результаты научной работы опубликованы в JAMA Psychiatry.

В ходе своего исследования специалисты обнаружили связь между одной из групп крови и склонностями к различным проблемам со здоровьем. Речь идет о четвертой группе.

Все дело в том, что результаты проведенного исследования показали интересную закономерность: владельцы этой группы крови очень эмоциональны, подвержены нервным срывам и подвержены заболеваниям сердца и сосудов. Отмечается, что эти болезни присущи владельцам как положительного, так и отрицательного резус-фактора.

Однако наиболее опасным все же считается сочетание четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором.

Вероятность развития слабоумия с возрастом у таких пациентов оценивается в 82%. С помощью анкетирования, проанализированного психотерапевтами, стало ясно, что владельцы четвертой группы чаще других жалуются на дискомфорт, депрессию, на то, что они чувствуют себя несчастными без видимых внешних причин.

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