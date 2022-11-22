Ученые рассказали, какая пища помогает облегчить течение гриппа

По их словам, важно не только количество витаминов, но и характер пищи.

Чтобы организм эффективнее боролся с инфекциями, ему нужен отдых и правильный рацион, в частности продукты, богатые на витамины и полезные микроэлементы. Ученые с помощью исследования определили, что лучше употреблять, чтобы облегчить течение гриппа и ОРВИ.

Об этом сообщает Cell.

Карл Фенг и его коллеги из Сиднейского университета провели эксперимент на мышах, часть которых получала полноценное питание в виде растительных зерен и волокон, а вторая – корм, содержащий сбалансированное количество всех необходимых веществ в виде переработанного порошка. Этот корм широко используется для лабораторных животных, и мыши в обеих группах не демонстрировали никаких отличий в уровне метаболизма и состояния здоровья.

Однако заражение вирусом гриппа А привело к совершенно разным результатам. Грызуны, которые в течение трех недель до болезни питались непереработанной пищей, уже через десять дней восстанавливались и начинали набирать вес. А вот мыши, питавшиеся AIN93G, не только не восстанавливались, но и умирали.

При этом нормальный иммунный ответ на болезнь возникал у животных в обеих группах. Ключевым отличием оказалась температура тела, которая у мышей на искусственном корме была значительно ниже.

Кроме того, ученые выявили признаки ослабленного поглощения глюкозы. Это может указывать, что и диета людей влияет на скорость выздоровления. Поэтому во время заболевания отдавайте предпочтение полезной, непереработанной пище.

«Курсор» писал ранее, что в осенне-зимний период начинает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, поэтому израильтян призывают делать вакцину, чтобы уберечь свое здоровье. На сегодняшний день от заболевания уже привиты 46,3 процента граждан в возрасте 65 лет и старше.