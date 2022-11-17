Стало известно, сколько израильтян сделали вакцину от гриппа

В осенне-зимний период начинает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, поэтому израильтян призывают делать вакцину, чтобы уберечь свое здоровье. На сегодняшний день от заболевания уже привиты 46,3 процента граждан в возрасте 65 лет и старше.

Такие данные опубликовал Минздрав.

Известно, что 11,6 процента клиентов всех больничных касс страны сделали прививку от гриппа. К сравнению, в такой же период прошлого года показатель составлял 13,1 процент. Среди людей в возрасте от 55 до 64 лет количество вакцинированных составляет 18,9 процента, а в возрасте от 5 до 12 лет — 6,5 процента.

Так, с начала октября до 12 ноября зарегистрировано 215 пациентов, госпитализированных с гриппом, из них 86 госпитализированы за последнюю неделю. В центральной лаборатории на вирусы среди госпитализированных выявлен грипп типа А — два подтипа: подтип А/Н3 и подтип А/Н1.

В минздраве призывают население сделать прививку, особенно тех, кто находится в группе риска, потому что с помощью вакцины можно предотвратить тяжелое течение заболевание и снизить риск заражения. Прививку рекомендуется делать каждый год, так как болезнь меняется и каждый год появляется новый вирус, немного отличающийся от того, что был ранее.

Вакцина в 2022 году (и каждый год) производится на основе прогноза Всемирной организации здравоохранения, которая определяет ожидаемые штаммы вируса.

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили новый мутировавший вирус гриппа.