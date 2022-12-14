Ученые рассказали, какие орехи полезны для сердца и желудка

Также они способны улучшать мозговую деятельность и функции памяти.

В рационе питания должны периодически присутствовать орехи, потому что они являются источников витаминов и полезных веществ. Согласно исследованию ученых, некоторые виды продукта помогают в борьбе с болезнями сердца и успешно решают проблемы в работе желудочно-кишечного тракта.

Исследование ученые, опубликованное в ведущем журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Согласно данным, уролитин А, которым богаты грецкие орехи, является эффективным помощником в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он способен снизить риск развития атеросклероза, а также защитить организм от сердечного приступа.

Помимо этого, ученые отмечают положительное влияние грецких орехов на состояние микрофлоры кишечника. Особый рацион питания, включающий в себя необходимое количество грецких орехов, позволил участникам исследования увеличить уровень содержания кишечной бактерии розебурии, которая препятствует образованию вторичных желчных кислот из солей желчи и таким образом защищает оболочку кишечника от возможных повреждений.

Кроме того, не стоит забывать, что грецкие орехи являются одним из наиболее качественных источников Омега-3.

Также они способны улучшать мозговую деятельность и функции памяти, препятствовать развитию воспалительных процессов в организме и даже снижать артериальное давление.

Особое внимание на этот продукт следует обратить людям, страдающим от сахарного диабета, ведь научно доказано, что регулярное потребление масло грецкого ореха способно снизить уровень сахара в крови на 8 процентов.

«Курсор» писал ранее, что ежедневное употребление горстки сырого миндаля сокращает потребление пищи и гормонально регулирует аппетит.