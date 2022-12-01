Назван орех, помогающий похудеть

Исследователи из Австралии установили, что ежедневное употребление горстки сырого миндаля сокращает потребление пищи и гормонально регулирует аппетит.

Об этом сообщает European Journal of Nutrition.

В рамках нового исследования эксперты изучили связь миндаля с гормонами, регулирующими аппетит, самооценку аппетита и краткосрочное потребление энергии. К экспериментам привлекли 140 людей, которых разделили на две группы:

первые натощак ели горстку сырого миндаля (калорийность ореха составляла около 15% от их ежедневной потребности в энергии);

вторым предоставили аналогичную дозу калорий из углеводного безорехового батончика.

После этого в течение нескольких часов ученые регулярно делали заборы крови, чтобы определить уровень гормонов, а еще через несколько часов испытуемые получали шведский стол, благодаря которому могли вдоволь наесться.

Оказалось, что первая группа испытуемых характеризовалась меньшим аппетитом. Размер их средней порции по сравнению с порцией группы, употреблявшей углеводный батончик, содержала на 70 килокалорий меньше (калорийность одного кусочка хлеба).

Также в крови «миндалинок» зафиксировали рост концентрации гормонов, которые связаны с чувством сытости и замедлением пищеварения. Оба фактора полезны для того, чтобы сократить дозу потребляемой пищи и нормализовать вес.

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