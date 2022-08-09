Ученые рассказали, какие продукты несут огромный вред окружающей среде

Учёные Агентства по пищевым стандартам из Оксфорда изучили выбросы парниковых газов, землепользование и нехватку воды на планете. На основе полученных данных составили рейтинг более чем 57000 продуктов и напитков, которые негативно сказываются на природе.
Об этом сообщает Daily Mail.
Плохие новости для любителей мяса и молочных продуктов, ведь именно они возглавили антирейтинг. По данным исследования, мясо (в особенности говядина и баранина), орехи и сухофрукты, кофе, сыр, рыба и морепродукты, чай и сладости оказывают наихудшее влияние на окружающую среду.
Ученые сравнили воздействие на окружающую среду мяса и альтернативных мясу продуктов, таких как колбаса или сосиски на растительной основе, и обнаружили, что последние оказывают наименьший вред атмосфере.
Антирейтинг продуктов для окружающей среды:
1. Говядина и баранина
2. Орехи и сухофрукты
3. Кофе
4. Сыр
5. Рыба и морепродукты
6. Чай
7. Пироги
8. Джемы
9. Шоколад
10. Готовые блюда
Отмечается, что именно эти продукты составляют большую часть покупок в супермаркетах.
А вот продукты, приготовленные на основе фруктов, овощей и муки, такие как супы, салаты, хлеб, имеют низкие показатели воздействия.
Список продуктов, которые в наименьшей степени влияют на атмосферу:
1. Спортивные и энергетические напитки
2. Газированные напитки, включая колу
3. Сквош и ликер
4. Жареный картофель
5. Чипсы
6. Луковые кольца
7. Рис
8. Обертывания, питта и наан
9. Соки и смузи
10. Оливки и соленые огурцы
«Оценивая воздействие продуктов питания и напитков на окружающую среду, мы сделали важный первый шаг к предоставлению информации, которая может помочь в принятии обоснованных решений», — сказал ведущий автор исследования доктор Майкл Кларк.
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