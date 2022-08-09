Ученые рассказали, какие продукты несут огромный вред окружающей среде

Исследователи назвали список самых опасных для атмосферы продуктов. Возможно, среди них есть и ваши любимые блюда.

Учёные Агентства по пищевым стандартам из Оксфорда изучили выбросы парниковых газов, землепользование и нехватку воды на планете. На основе полученных данных составили рейтинг более чем 57000 продуктов и напитков, которые негативно сказываются на природе.

Об этом сообщает Daily Mail.

Плохие новости для любителей мяса и молочных продуктов, ведь именно они возглавили антирейтинг. По данным исследования, мясо (в особенности говядина и баранина), орехи и сухофрукты, кофе, сыр, рыба и морепродукты, чай и сладости оказывают наихудшее влияние на окружающую среду.

Ученые сравнили воздействие на окружающую среду мяса и альтернативных мясу продуктов, таких как колбаса или сосиски на растительной основе, и обнаружили, что последние оказывают наименьший вред атмосфере.

Антирейтинг продуктов для окружающей среды:

1. Говядина и баранина

2. Орехи и сухофрукты

3. Кофе

4. Сыр

5. Рыба и морепродукты

6. Чай

7. Пироги

8. Джемы

9. Шоколад

10. Готовые блюда

Отмечается, что именно эти продукты составляют большую часть покупок в супермаркетах.

А вот продукты, приготовленные на основе фруктов, овощей и муки, такие как супы, салаты, хлеб, имеют низкие показатели воздействия.

Список продуктов, которые в наименьшей степени влияют на атмосферу:

1. Спортивные и энергетические напитки

2. Газированные напитки, включая колу

3. Сквош и ликер

4. Жареный картофель

5. Чипсы

6. Луковые кольца

7. Рис

8. Обертывания, питта и наан

9. Соки и смузи

10. Оливки и соленые огурцы

«Оценивая воздействие продуктов питания и напитков на окружающую среду, мы сделали важный первый шаг к предоставлению информации, которая может помочь в принятии обоснованных решений», — сказал ведущий автор исследования доктор Майкл Кларк.

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