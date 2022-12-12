Ученые рассказали, какие упражнения значительно снижают риск онкологии

Любая физическая активность способствует укреплению организма и косвенно снижает риски развития онкологии. Лучший результат дает комбинация силовых и аэробных упражнений.

Команда ученых из Федерального университета Сан-Паулу выяснила, какой тип и интенсивность физических нагрузок снижают риск рака на треть.

Об этом пишет EurekAlert.

Анализ экспертов основывается на изучении 12 исследований с участием почти 1,3 млн человек продолжительностью наблюдений от 6 до 25 лет.

Выяснилось, что сочетание силовых и аэробных упражнений дает наилучший результат и снижает общие риски и смертность от рака на 28%, говорят ученые.

Если же заниматься лишь силовыми видами спорта, те снижают риск заболеть онкологией на 14%.

Медики предупреждают, что для эффективности следует заниматься минимум два раза в неделю.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.