Ученые рассказали о таинственном эффекте древних римским дорог

Римляне, безусловно, знали, что делали, когда дело доходило до строительства дорог, и новые исследования показывают, что маршруты, которые они наметили тысячи лет назад, до сих пор связаны с районами процветания.

По словам ученых, если вы живете рядом с сетью римских дорог, созданной более 2 000 лет назад, то вы, скорее всего, находитесь в сравнительно богатом районе. Торговля, прибыль и развитие этих дорог все еще имеют значение в наше время.

Исследование опубликовано в Journal of Comparative Economics.

Первоначально это не было основным назначением дорог. Древние римляне строили дороги главным образом для того, чтобы войскам было легче передвигаться. Со временем дороги стали связывать важные города.

«Учитывая, что с тех пор многое произошло, многое следовало адаптировать к современным обстоятельствам. Но поразительно, что наш главный результат состоит в том, что римские дороги способствовали концентрации городов и экономической активности вдоль них, даже несмотря на то, что они исчезли и были покрыты новыми дорогами», — говорит экономист Ола Олссон из Гетеборгского университета в Швеции.

На пике расширения Римской империи в начале 2 века н.э. было проложено около 80 000 км дорог, причем строительство первого — маршрута военного снабжения — началось в 312 году до н.э.

Исследователи наложили карты дорог Римской империи на современные спутниковые снимки, используя интенсивность освещения в ночное время в качестве приблизительного показателя экономической активности. Команда сообщает о «замечательном постоянстве» между римскими дорожными маршрутами и современной экономической деятельностью, несмотря на то, что большая часть первоначальной инфраструктуры полностью исчезла.

Стимулировали ли дороги экономическую активность или они были построены вдоль маршрутов, которые уже были процветающими, остается неизвестно, но есть признаки того, что первая гипотеза верна, что маршруты способствовали увеличению торговли и благосостояния. По словам команды, появление рыночных городов вдоль маршрутов имело бы решающее значение.

Однако результаты не везде были одинаковыми: в Северной Африке и на Ближнем Востоке, где караваны верблюдов заменили колесный транспорт где-то между 4 и 6 веками н.э., римские дороги не были построены или заменены. В этих регионах нет никакой связи между старыми маршрутами и текущим экономическим процветанием, и в целом эти районы менее процветают с экономической точки зрения. Опять же, исследователи говорят, что рыночные города — или, в данном случае, их отсутствие — имеют решающее значение.

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