Итальянские археологи нашли один из древнейших буддийских храмов

Итальянские археологи в сотрудничестве с Международной ассоциацией средиземноморских и восточных исследований провели исследования в древнем акрополе Барикот, Пакистан.
Об этом сообщает научное издание «Archaeology».
Там они решили раскопать и тщательнейшим образом исследовать локацию, где раньше побывали грабители. Неожиданно на месте раскопок был обнаружен древний буддийский храм, который является одним из самых старых подобных сооружений в мире.
Храм представляет собой сооружение высотой до трех метров. Он построен на апсидальном подиуме, на котором стоит цилиндрическая конструкция с небольшой ступой. Это традиционный образец буддийской архитектуры. По бокам фасада памятника расположены малая ступа, келья и подиум монументального столба или колонны. Выйдя из помещения, человек мог с высоты взглянуть на древнюю дорогу, ведущую к святыне.
В ходе исследования локации археологи пришли к выводу, что постройка была возведена во второй половине II века до нашей эры. Но вполне вероятно, что она может быть старше – чтобы подтвердить эту гипотезу, была задействована радиоуглеродная датировка, результаты которой пока неизвестны.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые обнаружили в Кыргызстане цветок, который поможет создать лекарство от рака.
Для своего исследования ученые использовали высоко-точный метод хроматографии с масс-спектрометрией: это позволило распознать как известные, так и ранее неизвестные соединения.
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