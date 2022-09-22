Ученые рассказали, почему нельзя разрешать собакам облизывать лицо

Во рту большинства животных содержится огромное количество бактерий, вирусов и дрожжей. Слюна собак содержит белки, которые помогают очистить или вылечить их раны, но в ней есть организмы, которые вредят человеку.

Как бы сильно вы не любили собак, не позволяйте им облизывать ваше лицо. Медики говорят, что это очень опасно. Бактерии в слюне собаки, такие как клостридия, кишечная палочка, сальмонелла и кампилобактерия, могут стать причиной желудочно-кишечных заболеваний.

Об этом пишет interesno.

Это не значит, что собак совсем нельзя подпускать к лицу. Если слюна попадает на кожу без царапин и ран, то вероятность заразиться незначительна. Всё потому, что слюна плохо впитывается через кожу. А вот через слизистые оболочки носа, рта и глаз как раз и могут попасть бактерии. Поэтому лучше не позволять собаке облизывать ваше лицо.

Кроме бактерий в слюне, в организме животных содержатся и кишечные паразиты. В неделю в кишечнике щенка появляется от 20 до 30 миллионов яиц круглых червей, которые тоже могут стать причиной некоторых инфекций.

При общении с собаками соблюдайте меры предосторожности:

Убедитесь, что собаке сделали все необходимые прививки.

Новые домашние животные должны пройти дегельминтизацию — процедуру, которая уничтожает и предотвращает появление паразитов.

Не подпускайте питомца к испражнениям других собак.

Ежедневно мойте с мылом руки.