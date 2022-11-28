Ученые рассказали, почему собаки облизывают своих хозяев

Всем известно навязчивое желание собак облизывать своих хозяев: руки, ноги, лицо… Хотя бы часть тела лизнуть языком. Но почему питомцы – от щенков до взрослых псов стремятся такое сделать? Оказывается, так пес демонстрирует свою любовь.

Иногда для собаки облизывание тех, кого она любит, является способом успокоиться во время стресса. Или это может быть его способом заботиться о заботящихся о нем.

Собака использует свой язык, чтобы исследовать и общаться, говорят ученые. Поэтому для питомца нормально облизывать людей, являющихся его ориентирами.

Можно подытожить, что собаки облизывают своих хозяев из-за проявлений радости, проявления привязанности, или же из-за стресса.Как расшифровать сигналы животного?

Собака лижет ноги хозяину – это значит, что ей нужно ваше внимание, особенно объятия.

Собака лижет лицо хозяина – этим жестом ваш питомец демонстрирует любовь и преданность.

Собака тыкает вам свой нос – так она хочет продемонстрировать свою любовь.

Собака виляет хвостом – такое поведение означает, что ваш питомец счастлив и готов к игре.

Эксперты говорят: когда ваша собака облизывает вас, это обычно хороший знак, поскольку она делится с вами своей радостью и абсолютной преданностью.

Как сообщал Курсор, попугай украл у туристов видеокамеру и снял интересное видео. Случай произошел в Новой Зеландии. Отметим, что горные попугаи кеа отличаются особой сообразительностью и совсем не боятся людей.