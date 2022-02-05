Попугай украл у туристов видеокамеру и снял интересное видео

Случай произошел в Новой Зеландии. Отметим, что горные попугаи кеа отличаются особой сообразительностью и совсем не боятся людей. Видео, которое снял попугай уже появилось в сети.

В Новой Зеландии семья Верхул снимала попугая в гостевом домике в горах. Однако птице, судя по всему, очень понравилась камера и она решила забирать ее себе. Попугай подлетел к камере, схватил ее и улетел.

Примечательно, что все это время камера продолжала работать. В результате получилось очень занимательное видео. К счастью у настоящих хозяев камеры GoPro быстро получилось ее найти.

Ознакомиться с этим видео можно ниже:

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