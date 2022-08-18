Ученые разгадали загадку «гула Земли»

Ученые давно знают, что наша планета издает странный низкочастотный гул. Он неразличим человеческим ухом, но приборы для измерения сейсмической активности его улавливают. Кажется, разгадка этого гула наконец-то найдена.

Согласно выводам французских ученых, гул возникает из-за океанских волн, которые заставляют планету немного вибрировать или «звенеть», как выражаются исследователи.

Об этом пишет grodno24.

Ученые говорят, что если вы запишете гул Земли, а затем ускорите его воспроизведение в десять тысяч раз, то услышите нечто, похожее на „белый шум“, который возникает при переключении каналов ТВ. Определить волны, которые являются причиной гула, ученым помогли компьютерные модели океана и морского дна, а также данные о скоростях и направлениях ветров.

Исследователи обнаружили, что столкновения океанских волн вызывают некоторую сейсмическую активность, однако «гудит» Земля в большей степени не из-за столкновений, а из-за движения и давления гигантских волн, медленно, но методично распространяющихся до самого дна.

Микросейсмическая активность, вызываемая гигантскими океанскими волнами, проникает глубоко в земную мантию и, возможно, распространяется до самого ядра. Ученые надеются, что благодаря записи этого гула им удастся составить более детальную картину внутреннего устройства Земли.

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