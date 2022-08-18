Ученые разгадали загадку «гула Земли»

Согласно выводам французских ученых, гул возникает из-за океанских волн, которые заставляют планету немного вибрировать или «звенеть», как выражаются исследователи.
Об этом пишет grodno24.
Ученые говорят, что если вы запишете гул Земли, а затем ускорите его воспроизведение в десять тысяч раз, то услышите нечто, похожее на „белый шум“, который возникает при переключении каналов ТВ. Определить волны, которые являются причиной гула, ученым помогли компьютерные модели океана и морского дна, а также данные о скоростях и направлениях ветров.
Исследователи обнаружили, что столкновения океанских волн вызывают некоторую сейсмическую активность, однако «гудит» Земля в большей степени не из-за столкновений, а из-за движения и давления гигантских волн, медленно, но методично распространяющихся до самого дна.
Микросейсмическая активность, вызываемая гигантскими океанскими волнами, проникает глубоко в земную мантию и, возможно, распространяется до самого ядра. Ученые надеются, что благодаря записи этого гула им удастся составить более детальную картину внутреннего устройства Земли.
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