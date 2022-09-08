Ученые случайно обнаружили средство от облысения

Британские ученые обнаружили, что иммуносупрессирующий препарат, созданный для того, чтобы организм не отторгал пересаженные органы, может помочь сохранить волосы лысеющим людям.

Препарат циклоспорин А начали использовать в клинической практике ещё в далёком 1980-м году, однако его свойство сохранять волосы обнаружили только сейчас. Внимание на этот побочный эффект обратил один из исследователей, занимающийся проблемами алопеции.

Оказалось, что препарат стимулирует рост волос. На самых ранних стадиях клинических испытаний было отмечено, что лекарство ингибирует рост многих тканей, в том числе и волосяных фолликул, но должного внимания этому никто не придал.

Ученые считают, что обнаружение данного свойства препаратов, возможно, станет решением проблем лысеющих людей. На сегодняшний день решить эту проблему крайне сложно. Один из способов – пересадка волос с других частей тела, а другой способ – это медикаментозное лечение с применением сразу нескольких препаратов.

В ближайшее время специалисты планируют провести дополнительные клинические испытания циклоспорину А. И если они пройдут успешно, лекарство будут рекомендовать использовать в лечении облысения совместно с другими препаратами.

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