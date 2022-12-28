Ученые создали помаду, которая поможет защититься от вирусов

В последние годы вспышки различных заболеваний стали происходить намного чаще, поэтому исследователи придумывают различные способы, чтобы остановить их распространение. Ученые из Испании разработали губную помаду, которая способна защитить от бактерий и вирусов, например, COVID-19, а также гриппа и лихорадки Эбола.

Об этом говорится в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

Исследователи надеются, что их помада с добавлением клюквы сможет со временем заменить медицинскую маску, поскольку считают, что коронавирус будет циркулировать еще среди населения в течение многих лет.

Ученые выяснили, что экстракт ягоды обладает антимикробным эффектом и защищает от патогенов, которые вызывают различные инфекции при попадании в организм. Они смешали экстракт клюквы с кремовой основой для губной помады, которая состоит из масла ши, витамина Е, провитамина В5, масла бабассу и масла авокадо и получили темно-красный оттенок.

Эксперты проверили свою помаду, добавив смесь в чашки Петри, содержащие вирусы и бактерии, и отметили, что спустя минуту после того, как средство вступило в контакт с вирусами, оно остановило их размножение.

«Курсор» писал ранее, что команда Тель-Авивского университета идентифицировала около 100 000 новых типов вирусов, что в 9 раз превышает количество РНК-содержащих вирусов, известных науке.