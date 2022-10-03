Ученые создали таблетки, заменяющие занятия спортом

Физическая активность является важной частью жизни каждого человека, потому что способствует укреплению здоровья, а также снимает стресс. Но не у всех есть возможность заниматься спортом, например, это проблематично пожилым людям или тем, у кого есть медицинские противопоказания. Ученые придумали способ, который позволит им решить такую проблему.
Об этом сообщает IFLS.
Специалисты создали таблетку, способную заменить занятия спортом. В одном исследовании, проведенном в 2017 году, они доказали с помощью эксперимента на мышах, что улучшить физическую форму можно благодаря препарату GW501516 и GW1516. Его незаконно продают на черном рынке, чтобы повысить работоспособность. После приема препарата в течение 8 недель мыши могли бегать на беговой дорожке на 70% дольше, чем контрольная группа — более чем на 100 минут.
Позже в Токийским медицинско-стоматологическим университете провели похожее исследование. Ученые разработали новый препарат, который имитирует изменения в мышцах и костях, происходящие в результате физических упражнений. Мышам давали локамидазол — производное аминоиндазола лекарство. Эксперты заметили, что препарат стимулирует рост мышечных клеток и молодых клеток костной ткани.
До сих пор большая часть работы была проделана в рамках исследований на животных, и пока очень мало ученых тестируют этот вид препаратов на людях.
Эксперты подчеркивают, что прием одного препарат может помочь в спорте, а другой — укрепить кости. Но ученых ждет впереди много работы, ведь нужно провести еще целый ряд исследований и тестов.
«Курсор» писал ранее, сколько нужно заниматься спортом, чтобы увеличить продолжительность жизни.