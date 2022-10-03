Ученые создали таблетки, заменяющие занятия спортом

Эксперты говорят, что существуют заболевания, при которых любая серьезная физическая нагрузка просто противопоказана.

Физическая активность является важной частью жизни каждого человека, потому что способствует укреплению здоровья, а также снимает стресс. Но не у всех есть возможность заниматься спортом, например, это проблематично пожилым людям или тем, у кого есть медицинские противопоказания. Ученые придумали способ, который позволит им решить такую проблему.

Об этом сообщает IFLS.

Специалисты создали таблетку, способную заменить занятия спортом. В одном исследовании, проведенном в 2017 году, они доказали с помощью эксперимента на мышах, что улучшить физическую форму можно благодаря препарату GW501516 и GW1516. Его незаконно продают на черном рынке, чтобы повысить работоспособность. После приема препарата в течение 8 недель мыши могли бегать на беговой дорожке на 70% дольше, чем контрольная группа — более чем на 100 минут.

Позже в Токийским медицинско-стоматологическим университете провели похожее исследование. Ученые разработали новый препарат, который имитирует изменения в мышцах и костях, происходящие в результате физических упражнений. Мышам давали локамидазол — производное аминоиндазола лекарство. Эксперты заметили, что препарат стимулирует рост мышечных клеток и молодых клеток костной ткани.

До сих пор большая часть работы была проделана в рамках исследований на животных, и пока очень мало ученых тестируют этот вид препаратов на людях.

Эксперты подчеркивают, что прием одного препарат может помочь в спорте, а другой — укрепить кости. Но ученых ждет впереди много работы, ведь нужно провести еще целый ряд исследований и тестов.

«Курсор» писал ранее, сколько нужно заниматься спортом, чтобы увеличить продолжительность жизни.