Сколько нужно заниматься спортом, чтобы увеличить продолжительность жизни

Эксперты выяснили, что умеренные занятия спортом в течение от 300 до 600 минут могут быть оптимальным вариантом для увеличения продолжительности жизни.

Занятия спортом приносят организму большую пользу, в частности это хороший и эффективный способ поддерживания фигуры в тонусе и важный фактор сохранения здоровья.

Об этом сообщает издание Science Alert.

В ходе исследования эксперты выяснили, что умеренное количество физической активности в течение от 300 до 600 минут может быть самым оптимальным вариантом для снижения риска смертности.

В исследовании рассматривались проблемы, связанные, в частности, с сердечно-сосудистой системой, и предполагается, что, хотя чрезмерные физические нагрузки не являются проблемой с точки зрения здоровья сердца, они также мало влияют на снижение риска ранней смерти.

В настоящее время Министерство здравоохранения и социальных служб США рекомендует либо 150–300 минут умеренной физической активности в неделю (например, ходьба или гимнастика), либо 75–150 минут активной физической активности в неделю (например, плавание, бег и езда на велосипеде).

Участники исследования, которые следовали этим рекомендациям, имели на 20-21% (умеренная активность) или 19% (интенсивная активность) более низкий риск смертности от всех причин. Однако для тех, кто занимался умеренной активностью до 600 минут в неделю, риск снизился еще больше на 26–31%.

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