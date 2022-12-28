Ученые указали на область мозга, которая отвечает за подвижный интеллект

Эта область мозга также часто повреждается у пациентов, получивших черепно-мозговую травму.

Группа ученых из университетского колледжа Лондона нашла часть мозга, которая поддерживает способность человека решать проблемы без предварительного опыта.

Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Способность мыслить логически, анализировать и решать задачи, выходящие за пределы предыдущего опыта называется подвижным (гибким) интеллектом. Он считается ключевой особенностью активного мышления человека — набора сложных психических процессов, связанных с абстракцией, суждением, вниманием, выработкой стратегии. Все эти навыки можно использовать в повседневной деятельности — от организации званого обеда до заполнения налоговой декларации.

Ученые набрали для исследования 227 пациентов, перенесших опухоль головного мозга или инсульт в определенных частях мозга. Все они прошли тест на оценку гибкого интеллекта.

Исследователи обнаружили, что нарушения подвижного интеллекта в основном характерны для пациентов с поражениями правой лобной доли. Эта область мозга также часто повреждается у пациентов, получивших черепно-мозговую травму или страдающих от деменции. В будущем команда планирует продолжить исследование того, какие области мозга человека отвечают за когнитивные функции.

«Курсор» писал ранее, что исследование на мышах Калифорнийского университета в Риверсайде, выявило фундаментальные механизмы, с помощью которых мозг объединяет отдаленные воспоминания о страхе.