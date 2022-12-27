Ученые выяснили, как мозг хранит отдаленные воспоминания о страхе

Отдаленная память о страхе — это память о травмирующих событиях, которые произошли в далеком прошлом — от нескольких месяцев до десятилетий назад.

Исследование на мышах Калифорнийского университета в Риверсайде, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, выявило фундаментальные механизмы, с помощью которых мозг объединяет отдаленные воспоминания о страхе. Исследование показывает, что отдаленные воспоминания о страхе, сформированные в далеком прошлом, постоянно хранятся в связях между нейронами памяти в префронтальной коре или префронтальной коре.

«Именно цепи префронтальной памяти постепенно укрепляются после травмирующих событий, и это укрепление играет решающую роль в том, как воспоминания о страхе созревают в стабилизированные формы в коре головного мозга для постоянного хранения. Используя аналогичный механизм, другие удаленные воспоминания, не связанные со страхом, также могут быть постоянно сохранены в префронтальной коре», — сказал Джун-Хён Чо, доцент кафедры молекулярной медицины. клеточной и системной биологии , который руководил исследованием.

Мозг использует разные механизмы для хранения недавних и отдаленных воспоминаний о страхе. Предыдущие исследования показали, что, хотя первоначальное формирование памяти о страхе связано с гиппокампом, со временем она постепенно созревает и становится менее зависимой от гиппокампа. В настоящее время многие исследования объясняют, как хранятся недавние воспоминания о страхе, но то, как мозг объединяет отдаленные воспоминания о страхе, не совсем понятно.

Ученые сосредоточились на префронтальной коре, части коры головного мозга , которая в предыдущих исследованиях участвовала в удаленной консолидации памяти.

«Мы обнаружили небольшую группу нервных клеток или нейронов в префронтальной коре, называемых нейронами памяти, которые были активны во время первоначального травматического события и повторно активировались во время воспоминаний об удаленных страхах», — сказал Чо.

«Когда мы выборочно ингибировали эти нейроны памяти в префронтальной коре, это мешало мышам вспоминать отдаленные, но не недавние воспоминания о страхе, что указывает на критическую роль нейронов памяти префронтальной коры в воспоминании об отдаленных воспоминаниях о страхе. Интересно, что угасание удаленной памяти о страхе ослабило цепи префронтальной памяти, которые ранее были усилены для хранения удаленной памяти о страхе. Более того, другие манипуляции, которые блокировали усиление цепей памяти префронтальной коры, также препятствовали воспроизведению отдаленных воспоминаний о страхе», — добавил он.

Чо объяснил, что нарушение регуляции консолидации памяти о страхе может привести к хроническому неадекватному страху при посттравматическом стрессовом расстройстве, которым в какой-то момент жизни страдает около 6% населения.

«Мы ожидаем, что результаты будут способствовать разработке более эффективных методов лечения посттравматического стрессового расстройства и других расстройств, связанных со страхом», — сказал Чо.

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