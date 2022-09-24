Ученые выяснили, что чувствует человек после смерти

Момент умирания является не тем, чем считалось ранее. Еще некоторое время умерший чувствует, что не может контролировать тело, — так, по крайней мере, считают ученые.

Умершие люди осознают, что скончались, и продолжают чувствовать окружающий мир.

Такую гипотезу выдвинули специалисты нью-йоркского центра Langone School of Medicine.

По мнению ученых, момент умирания является не тем, чем считалось ранее. Долгие годы коллектив исследователей во главе с профессором Сэмом Парниа наблюдал за состоянием трупов. Ученые установили, что некоторое время после смерти люди по-прежнему пребывают в сознании.

После остановки сердца человеческий мозг все еще функционирует и остается активным. По этой причине ученые считают, что люди могут зафиксировать момент своей смерти.

По словам профессора Парниа, мертвец чувствует, что больше не может контролировать свое тело. Ученый также напомнил, что многие люди, пережившие клиническую смерть, после пробуждения рассказывают о своих чувствах.

Ранее Курсор писал, что ученые считают, что искусственный интеллект может уничтожить человечество. «Умные» программы могут заинтересоваться в уничтожении человечества, чтобы избежать конкуренции за ресурсы или энергию.