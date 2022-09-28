Ученые выяснили, что может ускорить процесс старения

Существует два возраста: «хронологический» — о котором можно узнать из данных, записанных в паспорте и «биологический» — основанный на старении функций организма.

Ученые в ходе исследования выяснили, что эмоции человека способны сильно влиять не только на его психологическое состояние, но и на процесс старения. Как оказалось, некоторые чувства могут его ускорить.

Об этом пишет The Guardian.

Эксперты из Стенфордского и Китайского университета Гонконга начали изучать «биологический» возраст человека — тот, который основан на старении функций организма. И оказалось, что на него влияет генетика, образ жизни человека и другие факторы.

В ходе исследования ученые разработали цифровую модель старения, так называемые «часы старения», которые были сформированы на данных почти 5 тысяч взрослых людей. Они включали в себя 16 биомаркеров испытуемых, в частности уровень глюкозы в крови, показатель холестерина, давление, массу тела и другие.

Потом специалисты сравнили возраст предсказанный «часами старения» с реальным возрастом участников эксперимента. Разница колебалась в среднем почти на 6 лет в ту или иную сторону. Позже они провели еще один эксперимент с людьми, у которых наблюдались различные заболевания.

В ходе него ученые заметили, что биологический возраст зависит от психологического здоровья человека. Люди, которые испытывали грусть, депрессию, одиночества старели быстрее, чем те, у кого даже были вредные привычки.

«Курсор» писал ранее, почему люди стареют с разной скоростью.