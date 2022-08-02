Ученые выяснили, почему люди стареют с разной скоростью

Реальный возраст человека не всегда совпадает с тем, на сколько лет он выглядит т как себя чувствует. В своем исследовании специалисты из Университета Льюка решили разобраться в причинах.

Группа ученых изучила и проанализировала данные о состоянии здоровья 1000 жителей Новой Зеландии, за которыми велось наблюдение с рождения до 45 лет.

Об этом пишет grodno24.

Скорость их биологического старения отслеживали с 26 лет. Главными параметрами были жировые отложения, состояние сердца, объем легких и несколько маркеров воспалительного процесса в крови.

Оказалось, что люди на самом деле стареют по-разному. Самый «медленный» участник набирал всего 0,4 биологических года за один хронологический, а самый «быстрый» — 2,5 года. Такие люди к 45 годам уже были похожи на настоящих стариков и отличались очень слабым здоровьем, констатируют эксперты.

Автор исследования Максвел Эллиот пояснил, что старение не начинается волшебным образом после 60 лет. Это пожизненный процесс и он стартует намного раньше, чем мы начинаем о нем задумываться.

Если говорить о факторах, которые влияют на биологическое старение, то это прежде всего гены. Далее ученые расположили правильное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек. Это в силах каждого человека, и он может начать заботиться о своем здоровье прямо сейчас, отметили исследователи.

Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.