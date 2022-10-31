Ученые выяснили, что привычка ковыряться в носу может увеличить риски деменции

Специалисты предупреждают любителей ковыряться в носу: такая, на первый взгляд, безобидная привычка грозит повышенным риском столкнуться с болезнью Альцгеймера или другими видами старческого слабоумия. К такому интересному выводу пришли ученые из Австралии.

Об этом пишет Страна здоровья.

Оказывается, через эти микротравмы в кровоток могут проникать бактерии хламидийной пневмонии, которые, как было доказано, провоцируют старческое слабоумие. Через нос эти бактерии пробирались в центральную нервную систему лабораторных мышей, используя обонятельные нервы, отмечают ученые.

В ходе исследования клетки мозга мышей демонстрировали реакцию на эти патогены, которая проявлялась, в частности, и отложениями бета-амилоидных белков. А когда они слипаются в характерные узелки, тем самым разрушается связь между нейронами мозга, что приводит к характерным симптомам болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Австралийские исследователи впервые подтвердили, что эти бактерии могут проникнуть в мозг человека через микротрещины в носу. Поэтому нам нужно быть особенно осторожными в своих повадках, не вырывать волоски из носа, а пользоваться специальной бритвой и не ковырять эту часть лица, говорят эксперты.

Также «Курсор» сообщал, что ученые выдвинули новую теорию о причине появления болезни Альцгеймера.