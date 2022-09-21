Ученые выяснили, что умирающие слышат все, что происходит вокруг

Ученые доказали то, что люди, которые уже находятся в состоянии предсмертного небытия, слышал совершенно все, что происходит рядом с ними.

Слух, это возможно, последнее, что теряют умирающие люди. Они отлично слышат все, что им говорят вплоть до последнего вздоха. Элизабет Блудон из Университета Британской Колумбии говорит о том, что необходимо до последнего находиться рядом с умирающими и говорить с ними.

Об этом пишет planetanovosti.

Неврологи проводили очередное исследование, в котором принимали участие умирающие люди. На них надевались специальные шапочки с электродами, с помощью которых можно было зафиксировать реакции мозга на музыку и изменение ее тона.

Мозг отлично реагировал на звуки, что указывает на то, что человек прекрасно ее слышал, хоть и находился в состоянии, близком к смерти. Также фиксировалась реакция даже в том случае, если человек находился без сознания и не подавал никаких признаков жизни. За счет этого ученые сделали вывод, что люди до последнего момента могут слышать все, что происходит рядом с ними.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Блудоном и его коллегами. В дальнейшем специалисты хотят установить, насколько долго у человека сохраняется способность понимать то, что он слышит и может ли он будучи при смерти чувствовать прикосновения.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.