Ученые выяснили, как просто снизить риск смерти

Этот метод может потребовать всего несколько минут вашего времени.

Ученые из Австралии в рамках нового исследования установили, что с помощью коротких всплесков физической активности в повседневной жизни можно снизить риск смерти от всех причин.

Об этом сообщает Nature.

Последние данные показывают, что взрослым людям необходимо соблюдать норму в 150-300 минут физической активности средней интенсивности или 75-150 минут высокой интенсивности в неделю. В рамках этого в учет идет все происходящее, а не только занятия в тренажерный зал или пробежка на стадионе. Эта рекомендация противоречит предыдущим, авторы которых настаивали, что с помощью коротких периодов физической активности (менее 10 минут) нельзя принести особую пользу для здоровья.

Ученые из Сиднейского университета исследование влияние коротких активностей на организм в долгосрочной перспективе, а также риск смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Команда Эммануэля Стаматакиса изучила данные 25 241 человека, которые хранит Британский биобанк.

Средний возраст составил 61,8 года, индекс массы тела – 27,6, 9,2% среди них курили, 43,8% – мужчины, все спали в среднем по 7,4 часа в день, никто среди них не уделял свободное время усиленным занятиям спортом. Участники имели были специальные браслеты с акселерометром, который отслеживал активность.

В целом, каждый индивид пребывал в движении в течение 138,3 минуты в день, среди которых 98 минут – низкая активность, 25,9 минуты – умеренная, и всего 4 минуты – высокая. За участниками исследования наблюдали в среднем 6,9 года, за этот период 852 человека умерли.

Согласно полученным результатов, участники, имеющие за день три «всплеска» физической активности по 1-2 минуты каждый, демонстрировали падение на 38-40% вероятности смерти от любых причин и рака, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 48-49 %. Это отличало их о тех, кто вообще не уделял время физической активности.

«Курсор» сообщал, как повысить физическую активность тем, кто не любит занятия в спортзале.