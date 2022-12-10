Как повысить физическую активность тем, кто не любит занятия в спортзале

Три-четыре одноминутных приступа VILPA ежедневно снижали смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, на 49%.

Ученые Центра Чарльза Перкинса при Сиднейском университете (Австралия) впервые измерили пользу для здоровья от энергичной прерывистой физической активности (VILPA).

Об этом пишет портал Медправда.

Уточняется, что VILPA — это очень короткие приступы активной деятельности, от одной до двух минут, которые мы с удовольствием делаем каждый день, например, энергично играем с детьми, быстро ходим за покупками и т.д.

По мнению австралийских ученых, три-четыре таких занятия могут заменить тренировки в спортзале и снизить риск преждевременной смерти на 40%.

Исследователи в течение недели использовали данные наручных трекеров для измерения активности более 25 000 человек, не занимающихся спортом. Данные об их здоровье ученые отслеживали в течение семи лет.

Как оказалось, три-четыре одноминутных занятия VILPA ежедневно снижали смертность от всех причин и рака на 40%, а от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, — на 49%.

Больше успехов было замечено у тех, кто совершал четыре-пять занятий VILPA в день по сравнению с теми, кто не совершал их вообще. Максимальный эффект наблюдался у тех, кто выполнял 11 подходов в день. У них риск смертности от рака уменьшался на 49%, а от сердечно-сосудистых заболеваний – на 65%.

«Такие периоды активности не уступают по эффективности высокоинтенсивной интервальной тренировке. Несколько очень коротких подходов общей продолжительностью от трех до четырех минут в день могут повысить частоту сердечных сокращений», — отметил руководитель исследования, профессор Эммануэль Стаматакис.

По словам ученого, большинство людей в возрасте от 40 лет регулярно не занимаются спортом. И такая повседневная активность может быть полезна для их здоровья.

Как сообщал Курсор, ученые назвали самый полезный вид спорта.

Курсор писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.