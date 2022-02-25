В Великобритании нашли самого большого в мире паука

Паук Huntsman, являющийся редкостью для Великобритании, был случайно доставлен в Соединенное Королевство из Китая. Он может вырасти до 12 дюймов в размахе ног и, как известно, этот паук поедает птиц и ящериц.

Самый большой в мире паук был обнаружен в Великобритании после того, как он преодолел 5000 миль в грузовом контейнере.

Ядовитого паука-охотника нашли в Халле. Этот гигант, размах ног которого может достигать 12 дюймов, был случайно доставлен из Китая.

World's biggest spider found in UK after travelling 5,000 miles in shipping containerhttps://t.co/pYSTNrnZB6 pic.twitter.com/sJO1erL30K — The Mirror (@DailyMirror) February 21, 2022

Это сильно напугало сотрудников, и когда они распаковали контейнер, небезосновательно решили не трогать паука.

Хотя укус этого паука не смертелен для человека, он все же может вызывать учащенное сердцебиение, рвоту и головные боли.

В прошлую пятницу Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) благополучно поймало паука.

Представитель благотворительной организации по защите животных пошутил: «Он мечтал об путешествии, поэтому запрыгнул в грузовой контейнер в Китае и оказался в Халле. Он сильно напугал персонал. Сейчас он отдыхает в специализированном спасательном центре».

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