В Великобритании нашли самого большого в мире паука

Самый большой в мире паук был обнаружен в Великобритании после того, как он преодолел 5000 миль в грузовом контейнере.
Ядовитого паука-охотника нашли в Халле. Этот гигант, размах ног которого может достигать 12 дюймов, был случайно доставлен из Китая.
Это сильно напугало сотрудников, и когда они распаковали контейнер, небезосновательно решили не трогать паука.
Хотя укус этого паука не смертелен для человека, он все же может вызывать учащенное сердцебиение, рвоту и головные боли.
В прошлую пятницу Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) благополучно поймало паука.
Представитель благотворительной организации по защите животных пошутил: «Он мечтал об путешествии, поэтому запрыгнул в грузовой контейнер в Китае и оказался в Халле. Он сильно напугал персонал. Сейчас он отдыхает в специализированном спасательном центре».
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