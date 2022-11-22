Ученые выяснили, как зависимость от смартфонов влияет на креативность

Несмотря на то, что смартфон весьма полезный и функциональный гаджет, многие люди во всем мире становятся от него очень зависимыми. И это плохо отражается на их мозговой активности, в частности страдает креативность, восприятие информации и другие когнитивные функции.

К таким выводам пришли китайские ученые в ходе исследования с участием 48 студентов 18-25 лет, пишет PsyPost.

Исследователи измерили зависимость добровольцев от смартфона с помощью специальной шкалы Smartphone Addiction Scale — проблему нашли у половины студентов.

После этого все участники исследования прошли тест «Альтернативное использование» нескольких уровней сложности. Он позволяет судить о креативности людей.

Задача испытуемых — придумать как можно больше оригинальных способов использования обычных предметов: кирпича, листка бумаги, чашки. Во время выполнения задания ученые измеряли активность мозга добровольцев.

Люди с зависимостью от смартфона получили меньше баллов за беглое восприятие информации, гибкость и оригинальность мышления. Их мозг был менее активен, чем у остальных.

Ученые не учитывали, от чего именно были зависимы студенты: от мобильных игр, соцсетей или чего-то другого. Также они проанализировали лишь один компонент творчества.

«Курсор»писал ранее, ученые из Японии выяснили, что человек получает примерно одинаковый уровень удовольствия от использования социальных сетей и процесса мечтания.