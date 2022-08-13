Как победить зависимость от смартфона: советы японских ученых

Результаты нового исследования могут подтолкнуть пользователей смартфонов к решению отказаться от устройства, хотя бы ненадолго, считают авторы исследования.

Ученые из Японии выяснили, что человек получает примерно одинаковый уровень удовольствия от использования социальных сетей и процесса мечтания.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Journal of Experimental Psychology: General.

Для того чтобы собрать необходимые для выводов данные, ученые попросили добровольцев 20 минут провести без смартфона в специальной затемненной палатке. Участники сперва скептически относились к этой идее, но затем удивились, осознав, что воображение может полностью «заменить» мониторинг ленты новостей социальных сетей.

Похожие исследования также проводились в Великобритании.

Подчеркивается, что участники оценивали процесс «размышлений» как более приятный, чем они думали ранее. В среднем уровень удовольствия участников колебался от 3 до 4 по 7-балльной шкале.

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