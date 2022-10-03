Ученые выяснили, какая группа крови увеличивает риск развития деменции

Ученые выяснили, что люди с определенной группой крови с возрастом больше рискуют получить проблемы с памятью, когнитивные нарушения и деменцию — приобретенное слабоумие.
Об этом говорится в отчете исследователей American Academy of Neurology, пишет РБК.
Речь идет про самую редкую группу крови — AB (IV). Так, в США всего у 4% населения такой тип крови.
Но при этом у людей четвертой группы на 82 процента чаще развиваются проблемы с мышлением и памятью, которые могут привести к деменции, чем у людей с другими группами крови.
В исследовании, которое проводилось более трех лет, приняло участие 30 тысяч человек.
Как выяснилось, у людей с IV группой крови более высокий средний уровень фактора VIII (белка, который помогает крови свертываться). А высокий уровень этого белка связан с более высоким риском когнитивных нарушений и деменции.
Также ученые подчеркнули, что коррекция образа жизни имеет очень важную роль для предупреждения развития деменции. В частности, несколько исследований показали, что такие факторы, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет, увеличивают риск когнитивных нарушений и деменции.
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