Ученые выяснили, какое количество алкоголя повышает риск инсульта

Употребление алкоголя может повысить риск развития инсульта. При этом чем больше и чаще вы прибегаете к такому способу расслабления, тем больше вы рискуете получить удар. Какое количество спиртного губительно?
Это выяснили ученые Университета Голвея, их исследование было опубликовано в журнале Neurology.
Как оказалось, пьющие люди на 14% чаще страдают от любого инсульта и на 50% повышают риск такого вида инсульта, как внутримозговое кровоизлияние.
Участники исследования, употреблявшие большое количество алкоголя – 14 напитков в неделю для женщин и более 21 напитка в неделю для мужчин – повысили риск инсульта на 57%.
В то же время запой на 29% повышал риск ишемического инсульта, на 39% риск всех инсультов и на 76% риск внутримозгового кровоизлияния.
Эксперты считают, что наиболее щадящим для здоровья алкогольным напитком является красное вино. Оно содержит флавоноиды – группу фитонутриентов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Но в больших количествах даже этот напиток может стать губительным для организма, предупреждают врачи.
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