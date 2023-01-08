Ученые выяснили, какое количество алкоголя повышает риск инсульта

Употребление алкоголя может повысить риск развития инсульта. При этом чем больше и чаще вы прибегаете к такому способу расслабления, тем больше вы рискуете получить удар. Какое количество спиртного губительно?

Это выяснили ученые Университета Голвея, их исследование было опубликовано в журнале Neurology.

Как оказалось, пьющие люди на 14% чаще страдают от любого инсульта и на 50% повышают риск такого вида инсульта, как внутримозговое кровоизлияние.