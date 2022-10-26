Ученые выяснили: кошки узнают голоса своих хозяев

Кошки узнают хозяев, но при этом делают вид, что это не так. Вы ведь замечали, что коты зачастую игнорируют, когда их зовут?

Новое исследование Токийского университета подтвердило это, показав, что, хотя домашние кошки более чем способны распознавать голос своего владельца, они предпочитают его игнорировать. Причины этого, возможно, коренятся в эволюционной истории животного.

В ходе исследования, проведенного Ацуко Сайто и Казутакой Шинозука, были протестированы двадцать домашних кошек в их собственных домах; дожидаясь, пока владелец скроется из виду, а затем проигрывает им записи трех незнакомцев, называющих их имена, за которыми следует их владелец, а затем еще один незнакомец.

Затем исследователи проанализировали реакцию кошек на каждый зов, измерив ряд факторов, включая движение ушей, хвоста и головы, вокализацию, расширение глаз и «смещение» — смещение лап для движения.

Услышав, как зовут их по имени, кошки демонстрировали «ориентировочное поведение» (двигали головой и ушами, чтобы определить, откуда исходит звук), и хотя они больше реагировали на голоса своего хозяина, чем на голоса незнакомцев, они отказывались двигаться, когда вызывается кем-либо из добровольцев.

Эти результаты показывают, что кошки не реагируют активно коммуникативным поведением на владельцев. Вероятно, это связано с тем, что исторически кошек, в отличие от собак, не приручали, чтобы они подчинялись приказам людей. Скорее, они берут на себя инициативу во взаимодействии человека и кошки, отмечают ученые.

Также «Курсор» сообщал, что зоопсихологи выяснили, что собак нужно воспитывать как детей.