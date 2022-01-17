Байден отстранил члена комиссии по охране мест Холокоста

Байден убирает скандального назначенца Трампа из комиссии, которая следит за местами Холокоста.

Президент Джо Байден исключил из комиссии, которая отслеживает места Холокоста, назначенца Трампа, имеющего связи с HL Mencken Club, группой, которая, как утверждают некоторые, включает в себя белых националистов.

Об этом сообщает Israel National News.

Белый дом 14 января попросил Даррена Битти уйти из Комиссии по сохранению американского наследия за рубежом до конца дня или быть отстраненным от должности.

Комиссия выявляет и работает над обеспечением сохранения исторических мест в Европе, таких как кладбища, памятники и места убийств во время Холокоста, которые связаны с наследием граждан США.

Назначение бывшим президентом Дональдом Трампом Битти в комиссию в 2020 году вызвало споры среди некоторых еврейских групп и привело к требованиям о его отставке. Это было одно из нескольких назначений молодых сторонников в престижные комиссии, которые Трамп сделал после того, как проиграл выборы.

Битти, еврей, был спичрайтером Трампа, пока в 2018 году не выяснилось, что двумя годами ранее он посещал конференцию HL Mencken Club.

Конференцию обвинили в том, что она принимала у себя «некоторых из самых известных белых националистических идеологов Америки в прошлом и служила профессорам безопасным местом для выражения своих расистских взглядов».

Битти появился на конференции на панели вместе с Питером Браймелоу, белым националистом, управляющим антииммигрантским веб-сайтом VDare. Битти громко защищал политику Трампа, ограничивающую въезд мусульман в Соединенные Штаты.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Байден заявил, что США всегда будут выступать против антисемитизма.

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