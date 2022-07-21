Ученые выяснили, по каким органам сильнее всего бьют новые штаммы COVID-19

Новые вспышки коронавируса продолжают фиксировать во многих странах, и это дает понять, что пандемия никуда еще не делать, а вирус COVID-19 мутирует и приспосабливается к новым условиям.
Британские ученые провели масштабное исследование, в результате которого выяснили, по каким органам сильнее всего бьет «омикрон» и его новый подвариант «кентавр».
Результаты своего исследования они опубликовали в медицинском журнале Plos.
Эксперты проанализировали данные о здоровье более 420 тысяч пациентов, переболевших коронавирусом. Они выяснили, что сразу после болезни у них в 6 раз увеличивался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а легочной эмболии — в 11 раз. Риск венозных тромбозов вырастал в 5 раз, а предсердной аритмии в 6 раз.
Также часто у переболевших диагностировали сахарный диабет — ученые выявили рост на 81% при остром течении COVID-19 и на 27% в период до 3 месяцев после болезни.
Результаты исследования британских ученых прокомментировал врач-иммунолог Владимир Болибок, который отметил, что первоначальный штамм коронавируса, обнаруженный в Ухане (Китай) поражал в основном капилляры легких. А вот при «омикроне» и его подвиде «кентавре» наблюдается тропность (способность развиваться в определенных тканях и органах) к сосудам поджелудочной железы, головного мозга и мышцам.
«Курсор» писал ранее, что медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины «Модерна».