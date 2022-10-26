Научный прорыв: ученые научились читать человеческие мысли

18:26, Сегодня
Технологии
мозг человека фото
Фото: pixabay.com

Специалисты планируют доработать новую технологию.

Нейробиологам из Техасского университета в Остине с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) удалось разработать неинвазивный метод расшифровки человеческих мыслей.

Об этом сообщает Science Alert.

Благодаря фМРТ исследователи отслеживали поток насыщенной кислородом крови через мозг. Активные клетки мозга нуждаются в большом количестве энергии и кислорода, а значит благодаря этой информации можно косвенно измерять активность человеческого мозга. Ученые отмечают, что с помощью данного метода сканирования нельзя зафиксировать активность мозговых клеток в реальном времени.

В ходе исследования удалось обнаружить прокси-меру для расшифровки человеческих мыслей. Пока что нейробиологам не удается произвести дословный перевод, но они все равно могут получить информацию о том, о чем думает человек. Старший автор исследования Александр Хут утверждает, что еще несколько десятков лет назад ученые даже не могли предположить, что подобное будет возможно.

В рамках экспериментов эксперты сканировали мозг трех человек, женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Всего каждому из реципиентов проигрывали около 16 часов различных подкастов и записанных радиопередач. Во время аудио-сеанса испытуемый находился в сканере.

Потом записи поместили в специальный компьютерный алгоритм по названию «декодер», сравнивающий паттерны в подкастах и записях активности мозга. На основе данных фМРТ благодаря алгоритму можно создать историю, совпадающую с сюжетом подкаста или радиопередачи. Иначе говоря, основываясь на активности мозга, «декодер» рассказывает, что именно слушает испытуемый в определенный момент времени.

По словам исследователей, эту технологию нужно дорабатывать, потому что она путается в том, кто и что делает. В будущем эксперты намерены усовершенствовать «декодер», чтобы его могли использовать люди, которые лишены возможности говорить или печатать.

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