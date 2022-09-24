Ученые выяснили, сколько нужно денег для счастья

Американские психологи (из университетов Виргинии и Пердью, штат Индиана) вычислили зарплату счастливого человека. Суммы, как оказалось, сильно разнятся в разных странах.

По данным специалистов, оптимальный размер дохода в среднем по миру — 95 тысяч долларов в год. Однако для эмоционального равновесия хватит и 60-75 тысяч долларов в год. Семьям с детьми понадобится больше денег, но прирост не будет прямо пропорциональным количеству членов семьи.

Австралийцам для счастья нужно 125 тысяч долларов в год на одного, жителям Северной Америке — 105 тысяч, Западной Европы — 100 тысяч. Между тем в Восточной Европе оптимальный уровень намного ниже — 45 тысяч долларов в год, в Южной Америке еще меньше — 35 тысяч долларов.

В свою очередь всемирный рейтинг консалтинговой компании Gallup сопоставил уровень заработка с уровнем удовлетворенности жизнью и выяснил, что чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни.

Кроме того, психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент: чем больше мы имеем, тем больше мы хотим.

Исследователи говорят о широкой проблеме соотношения денег и счастья в контексте разных культур. Между тем, согласно их подсчетам, счастье дешевле обходится мужчинам (90 тысяч долларов в год), чем женщинам (100 тысяч), а людям с начальным образованием будет достаточно 70 тысяч там, где человеку с высшим образованием потребуется 115 тысяч.

Курсор ранее сообщал, что сверхреалистичный робот-гуманоид по названию Ameca прокомментировал вероятность восстания против человечества машин, когда участвовал в диалоге с разработчиками.

Напомним, что ученые из сингапурского университета создали искусственный интеллект, алгоритмы которого работают наподобие человеческого мозга.