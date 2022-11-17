Ученые выяснили: тренировка натощак помогает интенсивнее сжигать жир

Ученые из Университета Ноттингем-Трент выяснили, что тренировка натощак помогла людям сжечь примерно на 70% больше жира.

Об этом сообщает International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism.

В частности эксперты в ходе исследования отобрали участников, которые с умеренной интенсивностью ездили на велотренажере в течение 30 минут, а затем выполняли то же задание, но им за 15 минут нужно было проехать наибольшее расстояние.

Участники делали это дважды в разные дни — один раз натощак и другой — через два часа после еды. Результаты показали, что упражнения натощак увеличивают количество сожженного жира во время тренировки. Она увеличивалась на 70% с 4,5 до 7,7 г.

В то же время эксперты отметили, что те, кто выполнял упражнения натощак, во время ужина потребляли калории примерно на 100 больше, при этом потребление калорий в течение всего дня было в среднем на 440 ккал меньше.

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