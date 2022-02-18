Ученые выяснили, защищает ли красное вино от COVID-19

Новое исследование говорит о том, что если в неделю употреблять 1-4 бокала красного вина, то таким образом удастся снизить риск заражения COVID-19 на 10%. При этом, если пить пиво, то в таком случае риск заражения становится больше на 7-28%.

В научном журнале Frontiers in Nutrition опубликованы результаты недавнего исследования, цель которого выяснить, способствует ли красное вино в борьбе с коронавирусом, а также сможет ли снизить риск заражения.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Эпидемиолог Хассан Валли из Университета Дикина говорит о том, что эта статья является отличным доказательством того, что исследования, относящиеся к питанию или здоровью, крайне ненадежны. Новое исследование говорит о том, что если в неделю употреблять 1-4 бокала красного вина, то таким образом удастся снизить риск заражения COVID-19 на 10%. Если выпивать больше 5 бокалов вина в неделю, то показатель увеличится до 17%. Употребление шампанского или белого вина также позволяло получить защитное действие, но эффект был намного ниже.

При этом, если пить пиво, то в таком случае риск заражения становится больше на 7-28%. Все эти результаты полностью противоречат исследованиям, проведенным ранее. В них говорилось, что, если употреблять спиртные напитки, риск заражения коронавирусом увеличивается. Именно поэтому эксперт призывает пересмотреть сделанные выводы.

В ходе эксперимента ученые пользовались данными, полученными с помощью обширного лонгитюдного исследования, в ходе которого наблюдалось состояние здоровья пациентов в течение определенного промежутка времени. Если говорить другими словами, анализ предполагал поиск связи между употреблением спиртных напитков и заражением коронавирусом. По непонятным причинам у людей, которые пили красное вино, реже диагностировали заболевание. Но нельзя точно сказать, что именно вино снижало риск.

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