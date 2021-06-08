Ученые заявили, что слишком сильные эмоциональные реакции сложно оценивать верно

Ученые выяснили, что существует связь между интенсивностью эмоций и их восприятием людьми.

Ученые выяснили, что сильные эмоциональные реакции куда сложнее воспринимать окружающим. Так, международная группа ученых из института эмпирической эстетики и Йоркского университета Макса Планка и других учреждений провели исследование.

Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Так, исследователи провели анализ большого количества вокализаций, которые связаны со смехом, вздохами и прочими проявлениями эмоций. Затем аудиозаписи с этим давали послушать подопытным.

Оказалось, что при повышении интенсивности эмоций, участники утрачивали способность давать объективную оценку им. Участники не смогли сказать, являются ли сильные эмоциональные реакции позитивными или негативными.

По словам ученых, для людей куда важнее оценка реальной ситуации, чем реакции, которые ее вызвали.

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