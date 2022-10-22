Эксперты назвали сразу пять убедительных причин съесть ложку меда перед сном

Мед — натуральный эликсир здоровья и мощная профилактика целого ряда опасных болезней. Съесть небольшую ложку меда эксперты рекомендуют перед тем, как отправиться спать. И вот почему…

Современные диетологи много говорят о вреде сладкого на ночь, а вот в древних китайских и индийских трактатах о здоровье целители настоятельно советуют съедать ложку меда перед сном. Тем более, мед не стоит рассматривать как обычную сладость, уверяют врачи.

Об этом пишет портал «Со Вкусом».

Оказывается, в комбинации с различными продуктами и добавками мед по-разному влияет на организм. А всего одна ложечка этого продукта перед сном способна поддержать ваше здоровье, улучшить самочувствие и даже фигуру. Итак,

Мед помогает крепко уснуть. Мед известен своими успокаивающими свойствами. Расслабляет, способствует выработке мелатонина — гормона, отвечающего за здоровый сон, обновление клеток и восстановление нервной системы. Лучше всего запить его ромашковым чаем.

Помогает сжечь жир. Специалист по питанию (в прошлом химик-ботаник) Майк Макиннес заметил, что занимающиеся спортом люди, которые регулярно употребляли мед, сжигают в 10 раз больше жира, чем те которые этого не делают. На основании своих наблюдений Майк разработал медовую диету, которая предполагает полную замену сахара медом.

Обновляет печень. Именно во время сна жизненно важный орган обновляется и восстанавливается. Особенно благотворно влияет на печень смесь меда и тыквенного сока (1 : 1). Принимайте средство в течение месяца, чтобы помочь организму быстрее вывести токсины и наладить обмен веществ.

Укрепляет защитные силы организма. Чайная ложка меда — порция всех необходимых организму веществ. Чеснок — мощный иммуностимулятор. В комплексе эти два продукта обладают суперсилой против бактерий и вирусов! Очищенный чеснок залейте медом и оставьте настаиваться. Принимайте по ложечке на ночь. Это средство также отлично справляется с кашлем.

Наполняет энергией. Хотите вставать с постели полными сил и в бодром расположении духа? Возьмите за правило употреблять ложку меда вечером и стакан воды с лимонным соком утром. Сделайте так хотя бы раз-два, и вы пожалеете, что не попробовали раньше.

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