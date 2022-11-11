Удача отвернется от трех знаков Зодиака в 2023 году

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым придется не просто в следующем году. Речь идет о Близнецах, Раках и Скорпионах.

Звезды сулят им проблемы как на работе, так и в личной жизни.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

У вас может возникнуть конфликт с родственниками, который затянется на неопределенный срок. От вас могут отвернуться самые близкие люди, что спровоцирует у вас депрессию и даже панические атаки. В одиночку с этим вы вряд ли справитесь, поэтому не лишним будет обратиться за помощью к специалисту. Только к середине 2023 года вы сможете прийти в себя и попытаться наладить контакт с родными. Высока вероятность, что вы помиритесь, но отношения прежними уже не будут.

Рак

У Раков тоже будут проблемы в личной жизни. Вы можете узнать об измене со стороны своей второй половинки. Эта новость сильно ударит по вам, однако только вам решать, как поступать в данной ситуации. Какой бы выбор вы не сделали, какое-то время вы будете чувствовать себя угнетенным.

Не зря говорят, что время лечит. Спустя несколько месяцев вам удастся наладить свое эмоциональное состояние и начать жизнь с чистого листа.

Скорпион

Скорпионам очень не повезет на работе. Из-за вашего сложного и взвинченного характера на вас точат зуб коллеги. Вполне вероятно, что уже в 2023 году они начнут вставлять вам палки в колеса. Не обойдется и без махинаций за вашей спиной. Будьте очень бдительны, чтобы ситуация не дошла до точки невозврата.