Украинские военные показали новые боевые трофеи, которые солдаты рф оставили в Харьковской области

14:14, Сегодня
Общество
военная техника рф фото
Фото: depositphotos.com

В ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ пополнили свой арсенал военной техникой противника и боеприпасами российской армии.

Бойцы ВСУ после успешного контрнаступления собирают сотни единиц брошенной солдатами рф* техники.  Теперь она будет служить в борьбе против них же.

Фото трофеев опубликовал в Фейсбуке Генштаб ВСУ.

Бойцы шутят, что российская федерация продолжает уверенно «поставлять» оружие, технику и боеприпасы для ВСУ.

Генштаб отмечал, что россияне, убегая «бросали все – танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов».

Отметим также, что в Харьковской области с 6 сентября от российских захватчиков освобождены около 388 населенных пунктов и порядка 150 тысяч человек.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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