Бойцы ВСУ после успешного контрнаступления собирают сотни единиц брошенной солдатами рф* техники. Теперь она будет служить в борьбе против них же.

Фото трофеев опубликовал в Фейсбуке Генштаб ВСУ.

Бойцы шутят, что российская федерация продолжает уверенно «поставлять» оружие, технику и боеприпасы для ВСУ.

Генштаб отмечал, что россияне, убегая «бросали все – танки, ценную специальную технику, полевые кухни, САУ, БпЛА в полной комплектности и множество разнокалиберных боеприпасов».

Отметим также, что в Харьковской области с 6 сентября от российских захватчиков освобождены около 388 населенных пунктов и порядка 150 тысяч человек.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!