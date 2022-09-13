Укрепляет здоровье: врач перечислил полезные свойства свекольного сока

Врач-нутрициолог Александр Мирошников рассказал, что в составе свеклы есть множество витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов.

Все овощи по-своему полезны для организма, но свеклу почему-то многие недооценивают, а она обладает целым списком удивительных свойств. Врач-нутрициолог Александр Мирошников рассказал, почему каждому человеку периодически стоит пить свекольный сок.

Об этом он передает издание Smotrim.

По словам специалиста, свекла богата на нитраты, которые попадают в организм и образуют оксид азота, расслабляющий сосуды. Исследование показывает, что стакана свекольного сока достаточно, чтобы снизить давление на 10 мм ртутного столба. Но ощутимый эффект будет виден спустя несколько часов.

Еще овощ содержит в своем составе флавоноиды, которые помогают нормализовать показатель холестерина в крови, тем самым улучшая здоровье сердечно-сосудистой системы. В день для нормализации показателя достаточно выпивать один стакан.

Кроме того, пить сок из свеклы полезно в целях профилактики геморроя. В напитке есть клетчатка и полезный крахмал, а вместе они помогут улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Специалист подчеркнул, что уникальность свеклы еще в том, что свои полезные свойства она сохраняет даже когда во время термической обработки.

«Курсор» писал ранее, что группа британских специалистов выяснила, что употребление свекольного сока стимулирует выработку полезных бактерий во рту пожилых людей, что защищает их от множества заболеваний.