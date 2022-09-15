Уличное освещение может провоцировать рак щитовидной железы

Результаты исследования показали, что люди, проживающие рядом с источниками искусственного освещения, чаще других сталкиваются с раком щитовидной железы.

Группа ученых изучила данные о почти 465 тысячах людей, за которыми велось наблюдение в течение 13 лет. Специалисты определили количество людей, у которых в этот промежуток времени был диагностирован рак, и учли места проживания добровольцев. После этого были изучены спутниковые изображения улиц, где располагались дома участников эксперимента. Это было сделано с целью оценки уровня ночного освещения этих районов.

Оказалось, что среди всех добровольцев раком щитовидки заболели 856 человек. Болезнь была диагностирована у 384 мужчин и 472 женщин. Участники, которые проживали в местах с наивысшим уровнем освещения, имели на 55% больший риск заболеть наиболее распространенным типом этого смертельно опасного заболевания.

Ученые полагают, что искусственное освещение негативно влияет на здоровье человека, поскольку приводит к сокращению производства мелатонина, гормона, который способствует здоровому сну. Низкое качество сна, как известно, крайне негативно сказывается на функционировании всего организма. Мелатонин помимо прочего влияет на выработку эстрогена, женского репродуктивного гормона, который может иметь решающее значение в предотвращении роста раковых клеток. Более того, любое нарушение циркадного ритма может быть серьезным фактором риска для возникновения других типов рака.

Специалисты убеждены, что результаты их исследования могут быть использованы городскими властями в вопросе защиты здоровья населения. На местном уровне должны предприниматься шаги по снижению светового загрязнения.

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