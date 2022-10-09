Умер всемирно известный философ

В 75-летнем возрасте после долгой борьбы с тяжелой болезнью мир покинул французский социолог и философ Бруно Латур.

Смерть настала в ночь на 9 октября, воскресенье. Покойный считается одним из самых выдающихся французских мыслителей своего поколения.

Об этом сообщает Le Monde.

Отметим, что Латур родился 22 июня в 1947 году во французском городе Бон в семье виноделов. Он получил философское и антропологическое образование, был преподавателем в Лондонской школе экономики и в Гарвардском университете.

Он является автором одного из самых монументальных текстов по социологии науки и техники «Наука в действии: следуя за учёными и инженерами внутри сообщества». Помимо этого, Латур – основоположник акторно-сетевой теории или социологии перевода, появившейся в начале 80-х годов. Философ написал книги «Лабораторная жизнь», «Пастеризация Франции», «Арамис или Любовь к технологии», эссе по симметрической антропологии «Нового Времени не было», а также запомнился другими произведениями.

Также «Курсор» сообщал, что известный американский философ, политэкономист и публицист Фрэнсис Фукуяма заявил, что в будущем россия столкнется с коллапсом. Помимо этого, он намекнул, как можно закончить войну в Украине.