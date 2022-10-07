Известный философ рассказал, что ждет путина и россию

По мнению американского философа, политического экономиста и публициста Фрэнсиса Фукуямы, в будущем россия столкнется с коллапсом.

Знаменитый мыслитель утверждает, что это произойдет уже в скором времени.

«Куда больший российский коллапс состоится в ближайшие дни», – заявил он в Twitter.

Также Фукуяма намекнул, как можно закончить войну, сделав репост публикации с карту админграницы Украины и *рф во временно аннексированном Крыму. По его мнению, это единственный выход для российских оккупантов.

This off-ramp won’t stay open for long. https://t.co/phx6ay4l9I — Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) October 3, 2022

Ранее Фукуяма заявлял, что россии будет очень трудно выбраться из той пропасти, в которую она себя бросила, а также о других последствиях для путина.

Также «Курсор» сообщал, что двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

Помимо этого, президента США Джо Байден прокомментировал ядерные угрозы путина и заявил о перспективах Армагеддона.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!