Известный философ рассказал, что ждет путина и россию

Знаменитый мыслитель утверждает, что это произойдет уже в скором времени.
«Куда больший российский коллапс состоится в ближайшие дни», – заявил он в Twitter.
Также Фукуяма намекнул, как можно закончить войну, сделав репост публикации с карту админграницы Украины и *рф во временно аннексированном Крыму. По его мнению, это единственный выход для российских оккупантов.
This off-ramp won’t stay open for long. https://t.co/phx6ay4l9I
— Francis Fukuyama (@FukuyamaFrancis) October 3, 2022
Ранее Фукуяма заявлял, что россии будет очень трудно выбраться из той пропасти, в которую она себя бросила, а также о других последствиях для путина.
Также «Курсор» сообщал, что двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.
Помимо этого, президента США Джо Байден прокомментировал ядерные угрозы путина и заявил о перспективах Армагеддона.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!